La Spezia - Prima designazione arbitrale della stagione per gli aquilotti. Lo Spezia scenderà in campo venerdì in Coppa Italia contro il Pordenone (fischio d'inizio alle 17.45) e l’Aia ha diramato le quaterne arbitrali per le gare dei trentaduesimi. Sarà Ghersini di Genova a dirigere la gara delle Aquile, con Aureliano al Var, Fontani come quarto uomo, la coppia Della Croce-Saccenti assistenti di linea e Bindoni Avar.