Il derby di casa Pasquini, papà Fabio è ai vertici del Lazio club Acea

La Spezia - Non si incroceranno sugli spalti dell'Olimpico di Roma. Fabio Pasquini diserta la tribuna Monte Mario per sedersi nella Tevere e vivere la prima partita dal vivo, dopo tanti mesi, in mezzo al suo popolo. Il figlio Manuel, che lavora da due anni all'interno del settore comunicazione dello Spezia Calcio, sarà quindi suo dirimpettaio. Al cuore non si comanda, neanche se di mezzo c'è la famiglia.

Romano di nascita, a Manuel Pasquini si deve buona parte dell'attività social del club aquilotto, peraltro molto apprezzata. Madre romanista ma padre visceralmente laziale, tanto da essere uno degli animatori del Lazio Club Acea, la grande multiutility della capitale.