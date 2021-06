Il catamarano dell'inclusione pronto a far rotta su Spezia

La Spezia - Archiviata la tappa inaugurale di Venezia, il catamarano Lo Spirito di Stella ha fatto vela verso Rimini dove è ospitato per una settimana, fino a martedì 15 giugno, nel suo nuovo porto d’attracco, il Marina di Rimini.

Un altro approdo nel segno di un'estate che vedrà il progetto WoW – Wheels On Waves, protagonista lungo le coste italiane, portabandiera del mare e dell'inclusione.

Otto i porti che saranno toccati per 34 giornate di uscite riservate ad associazioni e famiglie. Dopo Rimini il catamarano dirigerà verso La Spezia, Genova, Cagliari, Gaeta, Palermo fino all'appuntamento finale di Brindisi dal 15 al 17 ottobre.



La partenza è avvenuta da Venezia, luogo evocativo per il catamarano, lungo 18 metri, che dall'interno dell'Arsenale della Marina Militare salpò per la sua prima avventura atlantica il 14 luglio del 2003. Un connubio che è stato rinsaldato pochi giorni fa dalla visita a bordo del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. l progetto WoW, ideato e promosso dall’Associazione “Lo Spirito di Stella” ONLUS, dal 2017 permette a persone di culture e abilità diverse, di vivere l’esperienza unica ed indimenticabile dell’uscita in mare in barca a vela. La missione: dimostrare che le barriere architettoniche si possono abbattere. L’obiettivo: lanciare l’appello di rispettare i valori sanciti dalla Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità.

Per quanti hanno partecipato alle prime quattro edizioni, “WoW” ha rappresentato una grande “famiglia inclusiva” con la quale ogni membro dell’equipaggio ha imparato a valorizzare le proprie diversità. E questo è lo spirito col quale si sta svolgendo anche la nuova edizione.



L'obiettivo di WoW 2021 è dimostrare, concretamente, come la disabilità non debba essere correlata all’idea di reclusione, ma che invece possa essere un’opportunità di vita. Il progetto WoW 2021 gode del concorso del Ministero della Difesa grazie al supporto di Marina Militare e Capitanerie di Porto. A bordo del catamarano saranno ospitati gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (Gspd) e i soci di Anafim onlus, l'Associazione che si occupa dell'assistenza ai figli con disabilità del personale militare e civile della Difesa. Particolare attenzione nel corso della campagna estiva de Lo Spirito di Stella sarà posta nel rigoroso rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus. A bordo, durante lo svolgimento delle uscite in mare, verranno adottate una serie di misure di prevenzione che coinvolgeranno i tre membri dell'equipaggio, peraltro vaccinati e sottoposti a controlli settimanali per verificare il loro stato di salute, ovvero il comandante e i due marinai, e gli ospiti. Per accedere al catamarano e prendere parte alle uscite in mare saranno richiesti una serie di adempimenti a carattere differente per garantire la sicurezza di tutti gli ospiti. Si tratta di un rigido protocollo sanitario che ha l'obiettivo di rendere la permanenza a bordo sicura anche per le persone che si imbarcheranno successivamente sul catamarano. I documenti necessari saranno richiesti una volta ottenuta l'autorizzazione all'attività.



Andrea Stella e il suo team di appassionati professionisti vi invitano a seguire il progetto attraverso i nostri canali social e media per continuare a coltivare insieme questo sogno!

WoW è nato dalla volontà del Presidente dell’Associazione, Andrea Stella: tornare a solcare il mare, nonostante la disabilità. Dopo un incidente durante un soggiorno a Miami nell'agosto del 2000 che lo costringe alla sedia a rotelle, l'imprenditore vicentino si fa portavoce dei diritti per i disabili. Nel 2003 fonda l'Onlus “Lo Spirito di Stella” e progetta l'omonimo catamarano, realizzando così il suo sogno di tornare al timone.



Anche in questa quinta edizione, WoW si pone l’obiettivo di spiegare, (in)formare e divulgare i 7 princìpi dello #UniversalDesign, associandoli alla Convenzione delle Nazioni Unite dei Diritti delle Persone con Disabilità. Il termine, introdotto nel 1985 dall'architetto americano Ronald M. Mace della North Carolina State University, indica una metodologia di progettazione ideale per prodotti ed ambienti artificiali, tali che siano piacevoli e fruibili da tutti, indipendentemente dalla loro età, capacità e/o condizione sociale. I sette punti (equità, flessibilità, semplicità, percettibilità, tolleranza per l'errore, contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi sufficienti) verranno reinterpretati, nella routine WoW, in regole deontologiche da osservare durante la vita a bordo, nel rispetto delle esigenze collettive.



Tanti gli sponsor, le associazioni e le aziende che hanno deciso di "salire a bordo" di WoW e di percorrere con "Lo Spirito di Stella" le coste italiane del Mediterraneo. Anche le istituzioni hanno espresso la loro adesione al progetto, attraverso la concessione del Patrocinio del Ministro per lo Sport e la collaborazione dello Stato Maggiore della Difesa. Una grande famiglia con un solo obiettivo: virare tutti assieme verso un'accessibilità universale a dimostrazione di come, ancora una volta, le barriere più difficili da superare siano quelle mentali.



Per rimanere aggiornati e seguire il viaggio de "Lo Spirito di Stella” sulle varie piattaforme digitali: il sito web www.wheelsonwaves.com, il canale youtube e i social network Facebook Instagram.