Il calendario dice Torino, unica a non giocare in trasferta

La Spezia - Spalmata su tre giorni anche la prossima giornata per quanto riguarda la lotta salvezza. Inaugura lo Spezia sabato a Verona, chiude il Torino lunedì in notturna contro un Parma all'ultima spiaggia. Proprio i granata hanno sulla carta l'impegno più abbordabile. E poi sono gli unici nella forchetta 31-36 a giocare in casa. Il Parma d'altra parte ha la residua chance di salvezza o quantomeno deve evitare di retrocedere matematicamente con cinque di anticipo. Il rischio c'è, in caso sia Benevento che Cagliari andassero a punti.

Il Genoa contro la Lazio ed il Cagliari a Napoli hanno forse le montagne più alte da scalare. Il Grifone però, dopo il successo contro lo Spezia, è veramente ad un passo dal traguardo e può permettersi qualche scivolone di qui alla fine. Il Benevento misura la profondità della crisi del Milan reduce da due sconfitte consecutive, mentre la Fiorentina se la vede con un Bologna reduce dal capitombolo di Bergamo, ma ormai salvo.