Il calciomercato estivo apre il 1° luglio ma già dal 24 maggio si potranno depositare i preliminari

La Spezia - Nel corso del Consiglio Federale di ieri, sono state approvate ufficialmente le date delle prossime due sessioni di calciomercato, ovvero quella estiva e quella invernale. In estate inizierà giovedì 1° luglio e terminerà martedì 31 agosto. Dal 24 maggio si potrà però già depositare gli accordi preliminari firmati con giocatori in scadenza. In inverno invece, il calciomercato inizierà lunedì 3 gennaio e si concluderà lunedì 31 gennaio 2022. Nel frattempo torneranno ai rispettivi club di appartenenza diversi calciatori aquilotti protagonisti di questa annata indimenticabile: sono Marchizza, Dell'Orco, Mattiello, Agoume, Piccoli, Pobega, Chabot, Farias, Agudelo e Saponara. E chi sa che alcuni di loro non faranno parte dello Spezia 2021-22.