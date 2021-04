Il Toro risponde al Cagliari e aggancia Benevento e Fiorentina

La Spezia - Il Toro in rimonta batte la Roma e conquista tre punti fondamentali. Innanzitutto per rispondere alla vittoria del Cagliari che insegue e poi per avvicinare chi sta sopra, vedi Benevento e Fiorentina. Chi è costretto ad inseguire insomma in questa giornata di campionato fa decisamente meglio di chi invece deve gestire i punti di vantaggio. La gara per i granata non si era messa bene, anzi: segna subito Majoral, ma la Roma spreca l’impossibile le diverse occasioni per raddoppiare. E così per i padroni di casa pareggia di testa il solito Sanabria, poi entra Zaza E dopo un attimo fa 2-1. A chiudere la gara ci pensa Rincon. Vittoria importantissima di un bel Toro, attento e concentrato, la Roma ha giocato svagata e disattenta.