La Spezia - Potrebbe disputarsi fra la 37esima e la 38esima giornata di Serie A il recupero fra Lazio e Torino in sospeso dal rinvio del marzo scorso. In vista del probabile ricorso dei biancocelesti per ottenere il 3-0 a tavolino e di un eventuale respingimento dello stesso, la gara potrebbe essere disputata il 18 maggio fra Spezia-Torino e Benevento-Torino. Il 16 maggio è invece fissato il derby della Capitale.