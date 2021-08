La Spezia - Perinetti-Siena-Terzi. Un deja vu che si va componendo a dieci anni abbondanti di distanza. Il club toscano, rifondato dopo il fallimento e affidato di nuovo all'esperto direttore, avrebbe proposto a Claudio Terzi di diventare il fulcro della difesa nel prossimo campionato di serie C. Ritroverebbe Alberto Gilardino, suo compagno di squadra in aquilotto per una stagione, oggi diventato tecnico. Ipotesi affascinante.