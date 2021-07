Il Sassuolo presenterà un'offerta per Erlic

La Spezia - Si deciderà nei prossimi giorni il futuro di Martin Erlic, grande protagonista della salvezza dello Spezia che il Sassuolo vorrebbe riacquistare dopo averlo ceduto, proprio al club aquilotto nell'estate 2018.

I neroverdi infatti avrebbero fissato per martedì un appuntamento con Riccardo Pecini per parlare del difensore che all'esordio in A ha collezionato 26 presenze e tre gol fondamentali. L'intenzione del Sassuolo sarebbe quello di acquistare il cartellino e lasciarlo un altro anno in maglia bianca dove giocherebbe un altro campionato da titolare nella formazione di Thiago Motta. Resta però da risolvere la questione della clausola relativa al 50% di una sua eventuale rivedita che sarebbe stata fissata verbalmente da Angelozzi e Carnevali tre anni fa – quando lo Spezia puntò su di lui nonostante l'infortunio che lo tenne un anno fuori causa - e sui cui punta il club emiliano per dimezzare il costo dell'operazione. L'intenzione delle due società è quella di arrivare ad una positiva conclusione di una trattativa che non riguarda invece Davide Frattesi che già dalla prossima settimana potrebbe aggregarsi ai nuovi compagni a Ronzone e mettersi a disposizione di Motta.