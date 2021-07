Il Sassuolo prende tempo per Frattesi

La Spezia - Lo Spezia dovrà, se vorrà, aspettare per avere Davide Frattesi. Il Sassuolo non libera il calciatore in questa settimana, come Riccardo Pecini avrebbe desiderato, e rimanda ad agosto ogni discorso sul prestito del azzurrino. Il club emiliano punta innanzitutto a cedere Locatelli per una cifra milionaria e a fare mercato di conseguenza per sostituirlo. Solo con il suo sostituto in rosa, Alessio Dionisi potrà lasciar partire la mezzala.

Per lo Spezia, il 21enne rappresenta un elemento già pronto per la serie A. Ma per il settore destro di centrocampo è già previsto un ulteriore acquisto, con la situazione dell'argentino Estevez che continua ad essere monitorata.