Il Parma ha svelato il concept progettuale del rinnovamento del Tardini

La Spezia - “Uno Stadio per Parma, ispirato da Parma”. Con questo slogan il Parma Calcio 1913 ha svelato il concept dell’ambizioso progetto di rinnovamento dello Stadio Tardini, fortemente voluto dal Presidente Kyle Krause, con la volontà di consegnare alla città, al Parma Calcio e ai suoi tifosi un impianto di nuova generazione. Attraverso un video, infatti, il club crociato ha voluto presentare alla città e ai suoi tifosi quello che è il concept di uno stadio innovativo, inclusivo, ecosostenibile e multifunzionale. Quello di oggi è solo un primo step, in attesa di ultimare il progetto vero e proprio che verrà depositato entro circa un mese. Tutto questo di pari passo al dialogo incessante tra il Parma Calcio e tutte le parti in causa: istituzioni, cittadini, tifosi e associazioni. Partendo da quanto emerso durante questo fondamentale processo di condivisione, senza dimenticare la storia e la tradizione della città ducale, lo Studio Zoppini ha potuto confezionare questo primo rendering di quello che sarà il nuovo Tardini.



L'impianto multifunzionale di Viale Partigiani D'Italia sarà innovativo, in grado di essere utilizzato dalla comunità durante tutta la settimana, e non solo durante il giorno della gara. Sarà dunque la nuova casa del Parma e dei i suoi tifosi, ma anche un nuovo spazio multifunzionale per tutta la comunità che, attraverso i dati del questionario che il Parma ha sottoposto a migliaia di cittadini e di tifosi, ha già espresso pareri molto favorevoli al rinnovamento dello stadio nella sua attuale posizione, sottolineando inoltre come sia importante che diventi luogo fruibile durante tutta la settimana. Un investimento, quello del Parma Calcio, che dimostra ancora una volta cosa intende il suo Presidente Kyle Krause quando parla di progetto a lungo termine.