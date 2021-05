Il Napoli di Gattuso è la squadra che tira di più dell'intera serie A

La Spezia - All'andata le occasioni da gol si sprecarono, ma alla fine lo Spezia ebbe la meglio in rimonta e con l'uomo in meno. Difficile ripetere tale risultato con quel tipo di prestazione per gli aquilotti. Anche perché il Napoli non ha smesso di essere particolarmente produttivo in fase offensiva. E' infatti la squadra che ha tirato di più di tutta la serie A: 551 tentativi, di cui 250 in porta, per 74 reti totali.

A differenza di Italiano, Gennaro Gattuso non predilige il cross. Gli azzurri ne hanno compiuti 135, ma in compenso hanno ottenuto 44 assist. Un'inclinazione al gioco di piede che si spiega con le caratteristiche degli attaccanti - per la maggior parte veloci e con molti brevilinei - e che si rispecchia nel dato dei gol di testa: solo 5.