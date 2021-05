Il Crotone raggiunge il Benevento, Simy sale a 20 e scomoda un certo Eto’o

La Spezia - Il Benevento pareggia in casa contro il Crotone, nonostante i calabresi siano rimasti in dieci dal 23'. Al Vigorito la sblocca Lapadula e per Inzaghi tutto sembra incanalarsi sui binari giusti. Ma al 93’ per il Crotone pareggia il solito inarrestabile Simy che fissa l’1-1 finale. Se ieri lo Spezia non avesse battuto il Torino con questo risultato sarebbe stata comunque salva anche se con i condizionali non si fa mai la storia. Di sicuro con questo risultato il Cagliari è salvo. Per il Benevento sono invece i punti di ritardo dal Toro ma il pari di oggi è un altro piccolo passo verso la serie B visto che adesso Schiattarella e compagni devono sperare in un ko dei granata nel recupero con la Lazio prima di tentare il sorpasso (grazie agli scontri diretti) nell'ultima giornata proprio contro il Torino. Due parole le merita Simy, diventato il secondo giocatore africano capace di tagliare il traguardo dei 20 gol in una singola stagione di Serie A dopo Samuel Eto’o nel 2010/11: 21 centri con la maglia dell’Inter.