La Spezia - Devastante in attacco e fragile in difesa. Questo il Crotone di Serse Cosmi che esce sconfitto per 4-3 a Napoli. Partita molto avvincente, che gli ospiti sono riusciti ad agguantare sul 3-3 dopo essere stati sotto per 3-1. Come sempre trascinati da Messias e aiutati dalla vena realizzativa di Simy (doppietta per lui), ma infine trafitti da Di Lorenzo. Giallo per Pereira che era diffidato e salterà Spezia-Crotone di sabato prossimo.