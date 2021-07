Il Centro Volley Spezia riparte dalla conferma dei vertici tecnici

La Spezia - Il Centro Volley Spezia riparte, in vista della partenza della stagione pallavolistica femminile 2021/22, dalla conferma di quelli che ne sono i vertici tecnici. Confermato dunque l’allenatore Marco Damiani, come il suo “vice” Luca Ferraro e l’assistente, Amedeo Perinetti.

C’è da registrare comunque pure una novità, costituita da un ulteriore collaboratore tecnico, si tratta di quel Matteo “Pino” Iacopini…che ricordiamo già banda-opposto dallo Spezia alla Nuova San Giovanni passando per la Zephyr Valdimagra: non si sa ancora se continuerà contemporaneamente a giocare, in Serie B, appunto nella Trading Logistic Sp; di sicuro può dare manforte in un Centro Volley spezzino chiamato a un’annata delicata, in Serie B2, dopo che in quella appena trascorsa le retrocessioni sono state bloccate (in sostanza a conseguenza della pandemia).