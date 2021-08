La Spezia - Non sarà Pobega il rinforzo a centrocampo per il nuovo Cagliari di Semplici ma il parmense Alberto Grassi. Un'operazione tenuta sotto proprio come alternativa all'ex aquilotto, destinato al Torino, e che si concretizzerà nelle prossime ore con un prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. Già domani sono previste le visite mediche per un giocatore che ai tempi della Spal fece cose egregie. Potrebbe essere aggregato in extremis al gruppo già nella gara d'esordio di lunedì.