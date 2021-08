Il 20 agosto di una squadra e di una città intera

La Spezia - Sul cuore, sulla pelle e nella testa. Il 20 agosto è una data tatuata come il nome di un figlio, è il ricordo di ogni singolo istante di una giornata infinita fatta di caldo, paura, emozioni ed estasi. È il finale a lieto fine su una vita di tormenti calcistici.

Un anno dopo la promozione dello Spezia in Serie A, nella notte del 20 agosto 2020, è ancora un qualcosa di unico ed irripetibile, un momento di gioia collettiva atteso per troppo tempo e arrivato nel pieno di una pandemia fra incertezze, ansie e momenti difficilissimi non solo per la comunità spezzina. Una giornata della quale anche fra vent'anni ci ricorderemo ogni istante e ciascuna sfumatura umorale, dalla notte precedente senza sonno alla mattinata trascorsa a fissare l'orologio, fino al corteo del tardo pomeriggio e ai novanta minuti dilatatissimi, prima del salvataggio decisivo di Luca Vignali e il fischio finale di Spezia-Frosinone.

Ma soprattutto l'attesa con le lacrime agli occhi dietro la Curva Ferrovia o davanti alla tv, i cellulari muti per quasi due ore e poi impazziti un istante dopo la fine. E ancora le facce stravolte degli amici, quasi incapaci di metabolizzare sul momento una gioia attesa per anni, inseguita macinando chilometri in giro per l'Italia, strozzata davanti a crolli improvvisi o sfumata su campi sperduti. Un'emozione condivisa, dedicata a chi non ha avuto il tempo per viverla pur essendone stato parte integrante. Un traguardo lungo, sofferto e bellissimo, una data che avrà sempre un sapore dolcissimo ed emozionante.