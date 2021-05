I tifosi ricercano la magia dei play off: bagno di folla per i Platek

La Spezia - Roberto Platek in conferenza stampa al piano terra dell'NH Hotel, la famiglia tra i presenti. Il resto della dirigenza aquilotta assiepato nella hall. Ai piani superiori, mister Vincenzo Italiano e il resto della squadra in ritiro e pronti per salire sul pullman verso lo stadio "Alberto Picco". Fuori i tifosi, che si danno appuntamento alle 12.30 sul lungomare per accompagnare lo Spezia Calcio verso la partita contro il Torino. La Curva Ferrovia ricerca dunque la magia degli scorsi play off in serie B, quando la carica della piazza fu un elemento fondamentale per sospingere gli aquilotti a ribaltare in particolare il 2-0 subito nelle semifinali d'andata contro il Chievo. L'appello delle autorità a rispettare sempre il periodo storico non facile che stiamo ancora vivendo.