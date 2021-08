I pronostici dicono Lazio, fortissimamente Lazio

La Spezia - In campo domani alle 18.30 allo stadio Olimpico di Roma per migliorarsi e cercare gloria su un campo difficilissimo. Dicono che all'inizio le grandi possono pagare qualcosa contro le cosiddette piccole e lo Spezia, ovviamente, spera che la 'vox populi' abbia un fondamento. Il parere degli esperti di scommessa però dà la Lazio ampiamente favorita: l'affermazione della squadra biancoazzurra è ora come ora quotata a 1.36 (quota più alta), mentre una vittoria degli uomini di Thiago Motta è data a 9.5 (quota più alta). Per quanto riguarda il pareggio, il risultato X è attualmente fermo a 5.6 (quota più alta).