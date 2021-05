I Platek si presentano, sabato mattina conferenza stampa

La Spezia - Come anticipato domenica sera, si avvicina il momento delle presentazioni per la famiglia Platek e il mondo Spezia Calcio. La nuova proprietà, che acquisì il club lo scorso 11 febbraio, ha fissato infatti per la mattinata di sabato 15 maggio la prima conferenza stampa che si terrà intorno alle 12 presso l'Nh Hotel, luogo che nello stesso momento ospiterà anche la squadra attesa dal match casalingo con il Torino che potrebbe avere un peso fondamentale sulla corsa salvezza della squadra, chiamata invece dopodomani alla trasferta di Marassi contro la Sampdoria. Per Robert Platek sarà dunque l'occasione per presentare alla città i propri progetti a medio e lungo termine e prendere un primo contatto con squadra e staff, istituzioni e tifosi.