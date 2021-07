I Platek pescano il nuovo uomo marketing aquilotto nell'Eurolega di basket

La Spezia - Guardano ad orizzonti ampi i Platek, anche per quanto riguarda gli aspetti commerciali. Una direzione che era stata annunciata qualche mese fa e che ora trova compimento con una mossa di peso. Il nuovo uomo marketing dello Spezia Calcio sarà Luca Scafati, negli ultimi anni director of business operations nientemeno che per l'Eurolega di basket. E' in pratica colui che ha aiutato, attraverso il suo ufficio, le maggiori società continentali di pallacanestro a massimizzare i profitti, garantendo una sostenibilità economica a lungo termine alle franchigie.

Nativo di Imperia, ma di origine toscane, 42 anni appena compiuti. Anche in questo caso la sua figura è stata selezionata grazie alla consulenza della Creative Artists Agency di Los Angeles a cui i Platek si affidano per questo tipo di scelte strategiche. Laurea in economia a Firenze, master in sport business strategies all'Università di Venezia e una solida esperienza internazionale.

Nei suoi otto anni all'Eurolega ha spinto in particolare sull'importanza dei ricavi da bigliettazione, qualcosa che qui alla Spezia sembra poter andare di pari passo con l'ampliamento dello stadio Picco che avrà 16mila posti a sedere entro il 2023. "Ma tutte le azioni vanno fatte per soddisfare i tifosi", diceva in un'intervista di qualche tempo fa. Si trasferirà da Barcellona alla Spezia nei prossimi giorni e inizierà a lavorare per lo Spezia dal 1° agosto.