I Platek alla Spezia per le ultime due partite in casa

La Spezia - Robert Platek e la sua famiglia puntano ad essere alla Spezia entro tre settimane. La prospettiva è di vederli esordire al Picco da nuovi proprietari aquilotti per i match contro Torino (15 maggio) e Roma (23 maggio), che chiuderanno la stagione di serie A per la maglia bianca. E' questa la scadenza che gli americani si sono dati per presentarsi ad una città curiosa di conoscere gli investitori che hanno acquistato lo Spezia Calcio l'11 febbraio scorso, dopo i tredici anni di Gabriele Volpi culminati con l'approdo in serie A.

La speranza di tutti è chiaramente a questo punto di poter festeggiare la salvezza e di conseguenza conoscere i piani per il futuro del club. In questi mesi l'ad Nishant Tella e l'advisor Andrew Ramsey hanno iniziato le attività preliminari in seno alla società. Tra i discorsi portati avanti, priorità è stata data alla questione ampliamento dello stadio Picco. Il progetto formulato dal club è in via di completamento e verrà svelato ufficialmente a campionato concluso. A quanto si apprende, il desiderio di mettere mano all'impianto di Viale Fieschi non verrebbe meno neanche nel malaugurato caso di retrocessione.

La visita in città era prevista inizialmente per marzo, ma la situazione legata alla pandemia ha suggerito di rimandare. L'unico rappresentante della famiglia newyorchese ad aver preso contatto con il territorio è ad oggi Philip Platek, nominato nel frattempo vicepresidente. La presenza di Robert e dei suoi congiunti è destinata in ogni caso ad essere sporadica anche in futuro.