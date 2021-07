Hugeux, Colinet e Dossou-Yovo: tre francesi nello staff di Thiago Motta

La Spezia - Un po' di Parigi in riva al Golfo dei Poeti. Sarà Alexandre Hugeux l'allenatore in seconda di Thiago Motta nella sua esperienza allo Spezia Calcio. Tecnico dell'Olympique Lione femminile U19, ha un passato nel PSG dove come il preparatore atletico Simon Colinet e quello dei portieri Alfred Dossou Yovo. Tutti e tre seguono l'italobrasiliano alla Spezia.

Conferma per Simone Lorieri (preparatore atletico), c'è il ritorno di Luca Picasso (preparatore atletico), in passato recupero infortuni della prima squadra con Bjelica e Di Carlo. Thiago Motta porta con sé anche lo spagnolo Flavio Augusto Francisco Garcia e Alessandro Colasante in qualità di osservatori. Gli ultimi non seguiranno la squadra in ritiro.