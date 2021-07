Hristov ufficiale, contratto fino al 2025

La Spezia - Petko Hristov è un giocatore dello Spezia. Il difensore bulgaro ha superato le visite mediche negli scorsi giorni e da oggi diventa ufficialmente un calciatore aquilotto. Arriva a zero nell'ambito dell'operazione che ha portato Italiano, e in particolare il suo staff, a Firenze. Centrale di 22 anni, una settantina di presenze in serie C in tre stagioni più un campionato di serie A in patria, è considerato un prospetto di futuro ed è la prima vera scelta di Riccardo Pecini sul mercato. Tra una settimana partirà con il resto del gruppo per il ritiro di Prato allo Stelvio.