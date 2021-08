La Spezia - Si muove il mercato degli attaccanti in zona salvezza. Negli ultimi giorni hanno trovato speranza di gol l'Empoli con Pinamonti, il Venezia con il francese Henry e ultimo il Verona con Simeone. Curiosamente, il cholito era sceso in campo contro lo Spezia sabato scorso con la maglia del Cagliari e potrebbe dunque affrontare per tre volte gli aquilotti in campionato.