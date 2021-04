Hellas-Spezia, arbitra Volpi. Orsato quarto uomo, Doveri al Var

La Spezia - Sarà Manuel Volpi della sezione Aia di Arezzo a dirigere Verona-Spezia in programma sabato 1° maggio allo stadio "Bentegodi". Con assistenti Colarossi-Mokhtar, avrà Orsato come quarto uomo mentre al Var andrà l'esperto Doveri (con Avar Preti). Nato a Città della Pieve nel 1988, Volpi debutta in serie A nel 2019 in occasione di Chievo-Genoa. Tanti gli incroci in serie B mentre nell'attuale stagione di massima serie ha diretto gli aquilotti nella vittoriosa trasferta di Bologna in Coppa Italia lo scorso autunno. Prima di questo l'ultimo incrocio con le maglie bianche fu in occasione della contestata sconfitta di Benevento (febbraio 2020) così come nella sfortunata sconfitta di novembre 2019 a Pisa con vittoria nerazzurra per 3-2.