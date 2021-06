Gyasi non si ferma mai, per lui le vacanze non sono ancora iniziate

La Spezia - Due campionati a dir poco straordinari alle spalle, eppure qualche energia gli è ancora rimasta. Mentre i suoi compagni postano da spiagge esotiche, Emmanuel Gyasi è ancora su un campo di calcio a sudare. L'attaccante dello Spezia è infatti impegnato con la nazionale del Ghana che ha in programma un paio di amichevoli prima di fermarsi per l'estate e rivedersi solo con le qualificazioni alla Coppa d'Africa del prossimo settembre.

Il 27enne lavora in patria anche in questi giorni agli ordini del ct Charles Akonnor e punta a guadagnarsi una maglia per Marocco-Ghana (martedì 8 giugno a Rabat) e Ghana-Costa d'Avorio (sabato 12 giuno a Cabo Corso). Nelle ultime due stagioni è sceso in campo 78 volte con la maglia dello Spezia. Dopo gli 8 gol e 5 assist nella serie B 19/20, uno splendido esordio in serie A con 4 reti e 6 assist, da ala, in 37 partite di campionato.