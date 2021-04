Gyasi e Nzola tornati in gruppo

La Spezia - C'è il via libera per il ritorno con i compagni per Gyasi e Nzola. Reduci dal debutto con Ghana e Angola, i due attaccanti si sono uniti al gruppo al lavoro a Follo questo pomeriggio ed entrano quindi tra i papabili per un posto da titolare in Lazio-Spezia. Contando l'assenza di Galabinov, anch'egli in nazionale, e l'infortunio di Saponara, Italiano negli ultimi dieci giorni ha lavorato con i soli Farias, Agudelo, Verde e Piccoli per quanto riguarda il reparto avanzato. Quest'ultimo è candidato forte ad una maglia da titolare all'Olimpico.