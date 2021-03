Gyasi e Nzola, controlli e poi in campo. Oggi arrivano gli under 21

La Spezia - Vincenzo Italiano attende i nove nazionali a Follo per poi fare le proprie valutazioni in vista di Lazio-Spezia. La nutrita truppa degli internazionali aquilotti ha cominciati ieri a fare ritorno in città. Primi ad arrivare Gyasi e Nzola, reduci dalla Coppa d'Africa con Ghana e Angola. Oggi svolgeranno tutti i controlli del caso imposti dai protocolli federali e potrebbero già essere in campo con i compagni nelle prossime ore. La prospettiva per loro è di svolgere uno o due allenamenti più la rifinitura prima di partire per Roma.

In giornata si aggregano gli under 21 azzurri Maggiore, Pobega e Marchizza. Anche per loro necessario il passaggio con i medici prima di tornare a disposizione. Domani mattina attesi Erlic e Ismajli: il primo gioca a Capodistria contro la Croazia U21 (ore 18), il secondo è già nella Penisola per affrontare San Marino con l'Albania in prima serata. In campo a Belfast allo stesso orario ci sarà Galabinov con la Bulgaria. Il più lontano è Ricci, in ritiro in Lituania con l'Italia di Roberto Mancini.