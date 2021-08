Gli ultras dello Spezia: "Fuori dallo stadio finché ci saranno limitazioni"

La Spezia - Fino a quando non saranno finite limitazioni imposte dalla diffusione del Covid, gli ultras dello Spezia resteranno fuori dallo stadio. È quanto comunicato oggi dalla Curva Ferrovia in un comunicato che parla di “una scelta tanto difficile quanto sofferta”.

“Regole, limitazioni e percentuali – si legge – sono tutte situazioni che non hanno nulla a che fare con il nostro “essere ultras”. La Curva Ferrovia ha così deciso che, fino quando non si potrà tornare alla normalità, con regole e limitazioni messe da parte, l'intero gruppo non farà rientro allo stadio. Non sarà per niente facile – si legge ancora – perché ancora una volta dovremo stare lontani dalla nostra amata maglia bianca. Il gruppo Curva Ferrovia si ritroverà comunque prima di ogni partita nel solito posto di ritrovo, per vivere tutti assieme il pre-partita e i 90 minuti, cercando di respirare quel profumo di “stadio” che manca a tutti”.



“Il rientro allo stadio – si legge ancora – sarà comunque lecito per chi vorrà farlo, nulla in contrario su questo, non stiamo a contestare le scelte personali di ogni tifoso e mai ci sentiremo in dovere di farlo. Ma una sola cosa è di un'importanza basilare e ci teniamo a sottolinearla: non accetteremo alcuna forma di tifo organizzato. Bandiere, vessilli, cori, tamburi. Tutto ciò che riporta al tifo organizzato non dovrà essere presente all'interno dell'Alberto Picco. Chiediamo vivamente a tutti quelli che entreranno di tenere a mente le nostre parole e di rispettarci, come noi abbiamo sempre fatto, viaggiando in ogni terra in cui lo Spezia abbia messo piede, portando in alto i colori della città e tenendo alta la voce per tutti gli assenti”.

“Abbiamo dimostrato più volte – chiudono gli ultras – che tutta la città, volendo, può remare dalla solita parte e allora ripetiamoci ancora una volta, in una scelta così dura e dolorosa”.