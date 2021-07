Gli occhi della B sullo Spezia: Titas Krapikas piace al Cosenza

La Spezia - In caso di riammissione a scapito del Chievo, il Cosenza valuta se affidare la porta a Titas Krapikas. Lo Spezia sta cercando una soluzione per il portiere lituano, in odore di nazionale maggiore, che l'anno scorso decise di giocarsi le proprie carte in serie A rifiutando alcune soluzioni in prestito. Quest'anno però, a 22 anni di età, il gigante di Kaunas ha bisogno di mettere insieme minuti dopo essere stato il titolare della scorsa Coppa Italia in casa aquilotta.

Oggi il Corriere dello Sport, molto attento alle dinamiche dei club del Sud, rivela un interesse della Ternana per Luca Vignali. Lo spezzino, proprio perché cresciuto nel vivaio, non è però necessariamente un esubero in casa Spezia in virtù delle regole sulla composizione della liste. E ancora: oltre il Crotone, anche l'Ascoli sta pensando a Gennaro Acampora, svincolato ma spezzino di adozione.