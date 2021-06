Gli aquilotti della diaspora si contano, nasce lo Spezia Club Italia

La Spezia - C'è voglia di tornare sugli spalti, anche per chi è sempre e comunque in trasferta. Sono gli spezzini della diaspora, i tanti che sono andati a vivere fuori città, per lavoro o per amore, nel corso degli scorsi decenni. Ora provano a contarsi sfruttando i social network, sull'onda della splendida salvezza centrata dallo Spezia Calcio di Vincenzo Italiano che ha portato l'orgoglio ai massimi storici. Pronti a partecipare alla prossima serie A non solo da telespettatori, se tutto andrà per il verso giusto. Un gruppo di pionieri ha creato un gruppo Whatsapp e in poche ore gli iscritti sono già oltre 160.

"Tutto è nato dall'iniziativa di un gruppo di ragazzi e ragazze che vivono in Nord Italia - spiega Alessandro De Amicis da Brescia -. Ci siamo detti: perché non aprire un club per chi sta fuori? In poco tempo abbiamo ricevuto adesioni da Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e perfino dall'Abruzzo. Così abbiamo deciso di darci una struttura". Nel primo direttivo, oltre a De Amicis, ci sono Martina Scatena, Francesco Berardi, Paolo Sommovigo e Nicolò De Vita. Almeno un'altra quarantina di persone ha dato la propria disponibilità ad aiutare.

Presto partirà il tesseramento. "Ci tengo a sottolineare che non c'è nessuno scopo di lucro in tutto ciò - sottolinea De Amicis -. La nostra è questione di fede calcistica, vogliamo trovare il modo per conoscerci reciprocamente e viverla al meglio possibile. Solo in questi giorni ho scoperto altri tre aquilotti nella zona di Brescia. Ci organizzeremo per fare un tesseramento, gratuito, e poi per organizzare qualche trasferta, quando sarà di nuovo possibile. Visto che veniamo da città diverse sarà più facile fare macchinate che pullman. Speriamo presto di poter aggiungere le nostre voci a quelli che seguono lo Spezia in giro per l'Italia".