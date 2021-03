Gli Azzurrini per la qualificazione con Maggiore e Marchizza

La Spezia - Una vittoria per avere la certezza di qualificarsi, un pareggio per sperare che la Spagna batta la Repubblica Ceca. Sono le due strade che portano l'under 21 di Paolo Nicolato alla fase finale dell'Europeo di categoria. I tre spezzini hanno buone chance di esserci domani contro la Slovenia padrona di casa (diretta Rai2). Marchizza ha scontato la squalifica, Maggiore ha riposato contro la Spagna mentre Pobega è uno dei pochi centrocampisti a disposizione (squalificati Rovella e Tonali). “Ci sono rimasti 15 giocatori di movimento, dieci più i cinque cambi, non abbiamo molte soluzioni e ci dispiace". Il ct dell’Under 21 spagnola Luis De la Fuente ha definito gli Azzurrini “antisportivi”. “Credo sia fuori strada – replica Nicolato - passione e aggressività sono dei valori che chiedo alla mia squadra, ma non ho visto interventi violenti nei confronti degli spagnoli. Anzi, ho visto gli avversari accentuare alcune situazioni. Da quattro anni la sua squadra segna gol a tutti e contro di noi ha calciato in porta solo in superiorità numerica. Forse ci è rimasto male per questo motivo. Le espulsioni di Tonali e Rovella sono state giuste e non le possiamo giustificare. Ma non siamo mai stati cattivi e questa situazione inizia a pesare in termini di giudizio arbitrale”.