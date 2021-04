Giulini aggrappato alla speranza: "Cagliari-Parma una finalissima"

La Spezia - "Una partita da vincere a tutti i costi". Il patron del Cagliari, Tommaso Giulini, non nasconde l'attesa per Cagliari-Parma. Terzultima contro penultima: chi perde è praticamente fuori dai giochi con solo sette partite da giocare. A Radiolina le parole del presidente dei sardi suonano come lo sprone estremo. "La squadra deve mettere in campo tutto ciò che è mancato fino ad oggi. Sono avvelenato e non voglio provare vergogna in una città dove io e la mia famiglia siamo abituati e girare a testa alta".