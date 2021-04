Giudice sportivo, emesse le sentenze. Lo Spezia ha tre giocatori in diffida

La Spezia - Niente Cagliari per Rodrigo De Paul, espulso nell'ultimo turno di campionato, così come marcherà visita il romanista Diawara, cacciato in Torino-Roma, per doppia ammonizione: anche lui non giocherà nell'infrasettimanale la sfida che metterà di fronte ai capitolini l’Atalanta. Sono invece tre i giocatori che saranno squalificati dal Giudice Sportivo perché erano in diffida e sono stati ammoniti. Si tratta di Nikola Milenkovic della Fiorentina, Diego Demme del Napoli, Maya Yoshida della Sampdoria: anche loro non ci saranno alla prossima di campionato. Lo Spezia ad oggi ha tre giocatori in diffida: si tratta di Ferrer, Gyasi e Matteo Ricci.