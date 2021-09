Giro della Lunigiana, prima tappa al francese Rolland

La Spezia - Successo il solitaria per il francese Brieuc Rolland alla prima tappa del Giro della Lunigiana 2021, con partenza a Fiumaretta e arrivo alla Spezia. Nel mezzo quattro Gran premi della montagna, due dei quali di prima categoria. A 50'' da Rolland il connazionale Lenny Martinez, terza piazza per Alessandro Pinarello della selezione regionale veneta. Il trionfatore di Via Chiodo ha innescato la sua azione sulla salita di Volastra, rientrando sulla coppia di fuggitivi di giornata, Nicolas Rousset-Favier, anch'egli transalpino, e Lorenzo Giordani, per poi partire al contrattacco con il connazionale, con il quale ha scollinato al Gpm del bivio per Pignone con 35'' di vantaggio su Giordani e su Lorenzo Boschi; a 1'35'' Sebastiano Minoia, a poco meno di due minuti il gruppo. Il lavoro del duo francese ha fatto arrivare a 2'35'' il vantaggio sul gruppo, che sul Gpm di Biassa, ultimo della tappa odierna, ha però intrapreso una reazione, raggiungendo i corridori dietro la coppia di testa. A dieci chilometri dal traguardo, ecco la partenza in solitaria di Rolland e la partenza dal gruppo di un altro francese, Lenny Martinez, all'inseguimento del connazionale. Finale, come detto, con la vittoria di Rolland, Martinez dietro a 50'' secondi e terzo a 59'' Pinarello, che si è imposto su un gruppetto di inseguitori. Domani appuntamento con due semitappe: la Lerici-Marinella (55,2 Km) e la Ameglia-Fosdinovo (53,6 Km).



Ordine di arrivo della tappa Fiumaretta-La Spezia (primi dieci)

1 Brieuc Rolland (France) 2h22'08"

2 Lenny Martinez (France) 50"

3 Alessandro Pinarello (Veneto) 59"

4 Ludovico Crescioli (Lunigiana)

5 Martin Svrcek (Slovakia)

6 Raffaele Mosca (Umbria)

7 Julien Azile Lozach (France)

8 Luca Bagnara (Emilia Romagna)

9 Lorenzo Giordani (Italia)

10 Federico Biagini (Emilia Romagna)