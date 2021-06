Giovedì l'annuncio di Pecini, poi il nuovo allenatore

La Spezia - Ormai conclusa l'agitata separazione da Vincenzo Italiano – che da domani sarà il nuovo allenatore della Fiorentina – il primo luglio inizierà ufficialmente il nuovo corso dello Spezia con il direttore sportivo Riccardo Pecini in cabina di regina e l'annuncio del nuovo allenatore che arriverà contestualmente o nei giorni immediatamente successivi visto che la nuova stagione di Serie A è ormai alle porte.

La partita per il successore dell'allenatore di promozione e salvezza non è ancora chiusa e in campo restano ancora i nomi fatti in questi giorni, nel caso di Marco Giampaolo legato alle scelte che farà la Sampdoria, unica squadra insieme allo Spezia che deve ancora affidare la propria panchina ma che potrebbe virare su D'Aversa. Restano quindi valide le piste che portano a Rolando Maran e Fabio Liverani, mentre sembra sempre più complicata la strada che porta a Claudio Ranieri. Più defilate infine le posizioni dei giovani Francesco Farioli e Domenico Tedesco, così come quella del più esperto Venturato che ha lasciato il Cittadella.