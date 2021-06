Giovedì è il giorno di Pecini, sarà il via ufficiale al calciomercato

La Spezia - Se oggi sarà la giornata dell'ufficialità del divorzio da Vincenzo Italiano, quella di giovedì in casa Spezia può essere la prima pagina di un nuovo volume quasi del tutto completamente da scrivere. Sia perché Riccardo Pecini potrà finalmente uscire allo scoperto ufficializzando l'accordo che ha da tempo col club dopo che si è esaurita la lunga parentesi di lavoro con la Sampdoria, sia perché molti giocatori della rosa 2020-21 saranno svincolati e liberi di accasarsi altrove: da Matteo Ricci a Galabinov, da capitan Terzi ad Acampora, sempre che per qualcuno di loro non si vada a trattare eventuali nuovi contratti nel corso delle prossime settimane. Dal 1° luglio al 31 agosto Pecini dovrà galoppare fra nuovi acquisti, tanti, prestiti annuali, i rinnovi e, certamente, le cessioni: ci sono giocatori dello Spezia che piacciono in serie A ma non è detto che debbano partire per forza. E in ogni caso l'uomo mercato voluto da Nishan Tella dovrà confrontarsi innanzitutto con l'allenatore scelto che potrebbe essere ufficializzato all'inizio della settimana ventura.