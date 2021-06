Giovedì assemblea di Lega, sul piatto gli slot orari del campionato e i diritti tv sulla Coppa Italia

La Spezia - Il presidente della Lega Calcio Paolo Del Pino, ha indetto una riunione a distanza per giovedì 1° luglio. Appuntamento pomeridiano per trattare i tanti temi all’ordine del giorno. Partendo dalla questione dei nuovi slot orari delle partite di Serie A che sicuramente occuperà un posto centrale e da questo punto di vista bisogna assolutamente arrivare ad una quadra perché il tempo di programmazione inizia a scarseggiare. Non è escluso, comunque, che i presidenti che finora si sono mostrati contrari all’idea di una diversa fascia oraria per ogni singola partita cambino idea. Se Dazn dovesse accordare un extra-budget anche i più refrattari potrebbero alla fine accettare.



Risaputo che Dazn e Tim hanno sottoscritto un accordo per la trasmissione degli incontri del prossimo campionato, lasciando a Sky solo le briciole, c'è da tener presente il ricorso all’Antitrust da parte dell’emittente satellitare: non si può escludere che si arrivi alla non esclusività delle partite così da trovare un eventuale compromesso. Un altro punto che verrà certamente discusso riguarda i diritti per la trasmissione della Coppa Italia, che comincerà già a Ferragosto. Gli organi della Lega Calcio non sono soddisfatti dei 35 milioni di euro versati ogni anno dalla Rai. C'è non a caso un doppio bando con base d’asta da 40 milioni: uno per tutte le gare in chiaro, l’altro misto tra chiaro e pay tv.