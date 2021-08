Giovane e internazionale, lo Spezia è ancora una scommessa

La Spezia - Tanti nuovi acquisti per la prima squadra dello Spezia 21/22. Ancora più giovane dello scorso, molto più internazionale, il primo mercato estivo dell'era Platek delinea un gruppo per buona parte da scoprire. Tra chi in serie A è in pratica al debutto (Zovko, Hristov, Nikolaou, Kovalenko e Mraz) e i tanti in arrivo dall'estero (Amian, Sher, Antiste, Strelec e Kiwior). E degli altri, solamente in quattro hanno più di una stagione della massima serie alle spalle, il centrocampista Bourabia, l'esterno Sala, Agudelo ed il pur giovane Salcedo (che dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore).



Non sono pochi i reduci della salvezza targata Meluso-Italiano. In porta ci sono Zoet e Provedel; Erlic, Bastoni, Reca e Ferrer per la difesa; Maggiore, Agudelo e Leo Sena a centrocampo; Gyasi e Verde in attacco. Lo scopo dichiarato era di non smantellare del tutto il gruppo che aveva stupito tutti nella stagione 20/21 e così è stato. Peraltro c'è stato il tentativo di riavere sia Pobega che Piccoli, tentativi andati a vuoto con Milan e Atalanta.

In particolare il "no" di Gasperini ha obbligato a cambiare i piani in corsa per l'uomo-gol. Il blitz della scorsa notte ha portato Manaj dal Barcellona, uno dei pochi elementi per cui Pecini non è andato subito a chiedere la proprietà ma si è accontentato del prestito oneroso riservandosi il diritto di riscatto. I gol si chiederanno a lui, in arrivo dalla terza serie spagnola, visto che Nzola rimane ma è ai margini del progetto.



L'età media è bassissima, inferiore ai 24 anni. Aimar Sher il più giovane, nato il 20 dicembre del 2002. Di qualche mese più giovane di Janis Antiste (18 agosto 2002) e Petar Zovko (25 marzo 2002). In prima squadra due altri millennial: Eddie Salcedo (1° ottobre 2001) ed Ebrima Colley (1° febbraio 2000). E' classe 1999 Hristov, mentre i 1998 sono la vera ossatura della squadra: Maggiore, Nikolaou, Amian, Ferrer, Agudelo ed Erlic. A seguire Manaj (97), Bastoni, Verde e Kovalenko (96), Leo Sena e Reca (95). Gyasi è un 94. Gli unici trentenni sono Zoet, Sala e Bourabia, tutti classe 1991.

Non indifferente l'esborso economico per una squadra che punta alla salvezza, attorno ai venti milioni di euro per i soli cartellini. Il monte ingaggi supera i 25 milioni di euro, ma come sempre il calcolo è approssimativo e legato ai bonus e andrà aggiornato. Grande lavoro sui calciatori di proprietà: Colley, Salcedo e Kovalenko gli unici prestiti secchi, visto che per Manaj c'è la possibilità concreta di riscatto a fine stagione. E' questa la più grande differenza con la rosa 20/21, con cui condivide lo scomodo ruolo di prima candidata alla retrocessione. Smentire tutti si può, lo sa anche Thiago Motta.