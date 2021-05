Giornata internazionale della biodiversità, lo spezzino Muscarà pronto per una nuova impresa

La Spezia - Avrà luogo il prossimo 22 Maggio in occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità 2021, una nuotata intorno all’Isola di Pianosa. La nuotata avrà una percorrenza di 30 chilometri ad una temperatura di 15/16°C, con partenza alle 9 e avrà inizio all’esterno della Darsena d’Augusto con il supporto di un’imbarcazione di Elba Diving Center e lo staff a bordo.

La manifestazione, patrocinata da Zero Waste Italy, aps Basta Plastica in Mare, NAL, Nuoto Salvamento La Spezia, Chimica Verde Bionet, Capraia Smart Island, e Legambiente Arcipelago Toscano è stata autorizza dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il Comune di Campo nell'Elba, la Capitaneria di Porto di Portoferraio, la Guardia di Finanza Sezione Navale di Portoferraio ed i Carabinieri di Campo nell’Elba.

“Celebrare questa Giornata della Biodiversità significa dare ascolto e rispettare il patrimonio naturale della Terra, tanto inesplorato, quanto minacciato e messo alla prova, con i cambiamenti climatici, la perdita degli habitat a causa di cattivi comportamenti e di consumi non sostenibili. Fermarsi e pensare a tutto questo significa riconoscere quali conseguenze potrebbe avere sulla vita del Pianeta e dell’uomo la perdita di biodiversità – hanno spiegato gli organizzatori- Vogliamo celebrare questa giornata rispettosi, silenziosi e assolutamente riverenti alla natura, lo vogliamo fare nuotando intorno all’isola, e rispettandone il miglio di avvicinamento, godere del bellissimo mare che la culla e ne esalta la bellezza”.

Il nuotatore che affronterà il giro dell’isola di Pianosa è Franco Muscarà. Atleta NAL (Circuito Nuoto Acque Libere), allenatore nuoto salvamento FIN, istruttore nuoto, sommozzatore e grandissimo nuotatore di acque libere e di acque gelide, Franco ha al suo attivo decine di nuotate di fondo e gran fondo in Italia e all’estero. Pianosa, nell'antichità Planasia, dal latino planus, "piatto", gioiello dell’Arcipelago Toscano, dieci chilometri di superficie priva di rilievi. Pianosa, dove si concentrano tutta la ricchezza e la biodiversità della natura del Mediterraneo.