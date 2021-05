Giannessi batte Cerundolo e conquista il tabellone principale del Roland Garros

La Spezia - Alessandro Giannessi conquista un posto nel tabellone principale del Roland Garros 2021, al via il 30 maggio, data in cui il tennisa spezzino compirà 31 anni. Decisiva la sfida odierna, che ha Giannessi (159mo nel ranking Atp) imporsi sull'argentino Francisco Cerundolo (116°) per 6-4, 3-6 e 6-2. Giannessi è l'undicesimo italiano nel tabellone principale: gli altri sono le quattro teste di serie Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, più Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Gianluca Mager e l'apuano e spezzino d'adozione Lorenzo Musetti, classe 2002.