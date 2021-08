Giallo Salcedo, depositato il contratto ma manca l'ok della Lega

La Spezia - Un altro giovanissimo per l'attacco dello Spezia? Operazione sul filo di lana per Riccardo Pecini, che ha provato a prelevare il 19enne Eddie Salcedo dall'Inter in prestito. Tutto fatto nelle ultimissime battute del calciomercato, contratti depositati proprio negli ultimissimi secondi ma tesseramento che rimane in sospeso. Serve l'ok della Lega di serie A.

Calciatore che ha trovato qualche spazio nell'ultima stagione e mezza al Verona di Ivan Juric soprattutto nel periodo in cui gli scaligeri avevano la salvezza già in tasca. Tre reti in totale in serie A in oltre quaranta presenze, uno dei quali proprio contro lo Spezia nella scorsa primavera. Arriverebbe per offrire un'alternativa come prima punta a Manaj e Mraz.