Gattuso e la Fiorentina non cominciano nemmeno: club viola alla ricerca di un tecnico

La Spezia - La notizia ufficiosa si era fatta larga nel corso del match Italia-Svizzera e questa mattina veste i panni dell'ufficialità con uno stringato comunicato dell'Acf Fiorentina che conferma le indiscrezioni: a ventritrè giorni dall'accordo firmato ma non depositato in Lega, mister Rino Gattuso e la società gigliata si separano, prima ancor d'iniziare. L'ex tecnico di Pisa, Milan e Napoli non allenerà il club viola, pare per questioni di investimenti di mercato. A nulla sono serviti i tentativi di mediazione del diggì Prade. La società viola e il presidente Commisso si sono messi immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra: si fanno i nomi di Claudio Ranieri e Rudi Garcia.