Galabinov stringe i denti, Erlic da valutare dopo la rifinitura

La Spezia - Niente mascherina di protezione. Andrej Galabinov ha svolto tutto l'allenamento nonostante l'infrazione al setto nasale subita qualche giorno fa. E si è reso disponibile ad essere tra i convocati per la sfida contro il Bologna di domenica pomeriggio. Il bulgaro dunque non vuole mancare di poter dare il proprio contributo in questo finale di campionato, nonostante il problema fisico sia stato certificato dagli esami medici. E proprio ai medici spetterà l'ultima parola.

L'altro caso aquilotto è Erlic, che anche oggi ha lavorato a parte. La caviglia infortunata contro la Svizzera U21 è tornata a fare male negli ultimi minuti della partita contro il Crotone e ha spinto lo staff a tenerlo fermo per non rischiare di peggio. Il croato proverà domattina a partecipare alla rifinitura e solo dopo si deciderà se portarlo al Dall'Ara