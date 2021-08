Galabinov non dimentica: "A Spezia emozioni indimenticabili, è stato un onore vestire quella maglia"

La Spezia - Tre anni fatti di gol e infortuni, di rimonte e cadute, di sogni che si concretizzano, soprattutto. Perchè nella promozione in serie A così come nel delicatissimo periodo di ambientamento alla nuova categoria Andrey Galabinov ha messo da parte i problemi fisici ed è stato un protagonista, finanche un trascinatore. Come dimenticare il gol al Chievo nella semifinale playoff che ha sancito l'inizio della rimonta dopo lo 0-2 dell'andata? Come dimenticare la doppietta che ha sancito la prima vittoria nella storia dello Spezia in serie A? Così Andrey saluta, firma un triennale con la Reggina degli ex, alla quale probabilmente saprà donare la sua professionalità, presenza fissa di tutta una carriera in giro per l'Italia. E magari quei gol che permetteranno all'ambizioso club calabrese di tentare la scalata alla serie A. Ma per questo c'è tempo.



Ora è il momento dei saluti, non scontati, non banali nel mondo carta e carbone del calcio odierno. Andrey non dimentica affatto e sulla sua pagina Instagram sceglie l'iconografia dei bei tempi per salutare, lui che non è mai più di tanto un calciatore "social addicted": "Tutte le storie hanno un inizio ed una fine! Oggi si conclude un altro capitolo della mia vita. A Spezia mi sono sentito a casa e ho trovato persone eccezionali. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra con i quali ho avuto la fortuna di condividere delle emozioni indimenticabili e scrivere la storia di una città. E' stato un onore e privilegio vestire questa maglia! Thank you Spezia and most importantly Your Are Welcome". Noi lo ricorderemo esultare come una moderna sfinge, d'azzurro vestito alla Dacia Arena, sotto la montagna di Alberto Picco: una foto che rimarrà nella storia. Do skoro, Andrey.