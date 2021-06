Futura Avis Bertoni Ceparana tenta il sorpasso

La Spezia - Penultimo impegno in questi playoff della Serie C ligure maschile, a cui non ha ormai molto da chiedere, per la Futura Avis Bertoni Ceparana.

Sabato arriva infatti alla “Manzoni” la Grafiche Amadeo San Remo, che sta 2 punti più avanti in questo Girone Promo (appunto alla penultima giornata) per cui l’occasione appare propizia per i bianco-gialloblù, per tentare il sorpasso.

Purtroppo le defezioni non cessano e fra i ceparanesi dovrebbero mancare: il palleggiatore Maletti, il centrale Ciccarello, la banda Vincenzi e il secondo libero Buriassi…non è poco anche se si tratta di sostanziali riserve.

Fischio d’inizio alle ore 18 con arbitri Irene Parodi e Simone Cavicchi.

Infine l’altro match in calendario nel turno è Albisola-Colombo Ge, mentre in anticipo il Colombiera Project ha battuto l’Avis a Finale Ligure, 3-1.



Nella foto il palleggiatore Stefano Paoletti