Francia bloccata sul pari dall'Ungheria di Marco Rossi, ex tecnico delle Aquile

La Spezia - Solo un pari, per di più conquistato in rimonta, per la Francia contro l'Ungheria. I transalpini, tra i favoriti per la vittoria finale dell'Europeo, sono passati in svantaggio contro i meno quotati magiari, in rete nel recupero del primo tempo con Attila Fiola. Al 66mo il pari del blaugrana Antoine Griezmann. Gli ungheresi, oltre a tener testa alla nazionale di Deschamps, hanno anche saputo reagire dopo la sconfitta per 3 a 0 patita contro il Portogallo nella prima partita. Une bella soddisfazione per Marco Rossi, tecnico dei magiari, che nella sua carriera di allenatore, avviata dopo i trascorsi sul rettangolo verde (con squadre quali Brescia, Samp, Piacenza, Eintracht Francoforte), ha seduto anche sulla panchina dello Spezia. Era la stagione 2008/09, le Aquile finirono seconde in Serie D accedendo ai playoff e fermandosi alla soglia delle semifinali, complice la sconfitta contro il Vico Equense. Una manciata di settimane dopo arrivò tuttavia il ripescaggio in Lega Pro Seconda Divisione.