Fossamastra fa il bis con i senior, Canaletto beffato per la seconda volta

La Spezia - Il silenzio assordante che precede il via della gara senior è stato frantumato dallo sparo dello starter e ora saranno duemila metri di passione.

Cadimare, Muggiano e a seguire tutte le altre. Ma la gara è ancora lunga e gli arrivi della classe femminile e di quella juniores insegnano che i conti si fanno alla fine.

Ai 500 metri le prime sorprese: Fossamastra davanti, secondo Canaletto, poi la sorpresa La Spezia centro e più staccati Cadimare e Muggiano. Ora testa e cuore al prossimo giro di boa.

Le posizioni ai mille metri sono rimaste inalterate e tutto si è giocato nella quarta vasca, dove Canaletto e La Spezia centro hanno cercato in tutti i modi di mettere in crisi l'armo bianco azzurro. Ma Nardini, Conte, Costa e Carpena hanno tirato sino alla fine. Gli ultimi metri sono sembrati non finire mai, ma alla fine la prua col numero 7 ha vinto nettamente.



Due vittorie nella giornata della ripartenza per la borgata di Fossamastra, rimasta orfana della capoborgata Susanna Oddi nel 2019 ma in grado di ritrovare la forza per ripartire alla grandissima. La vittoria delle donne ha spalancato le porte a un 1° agosto memorabile, che ha consegnato a un intramontabile e indomabile Alfonso Conte il quarto Palio, mentre per il resto dell'equipaggio si tratta della prima affermazione alla Morin.



L'equipaggio

Alessio Nardini

Alfonso Conte

Daniel Costa

Daniele Carpena

Ilaria Valenti



I tempi

Fossamastra 11' 07'' 23

Canaletto 11 '09'' 81

La Spezia centro 11' 12'' 01

Portovenere 11' 15'' 98

Marola 11' 18'' 50

Fezzano 11' 20'' 44

Muggiano 11' 21'' 19

Cadimare 11' 25'' 01

Lerici 11' 34'' 61

Le Grazie 11' 35'' 95

Tellaro 11' 38'' 86

Venere Azzurra 11' 46'' 19

Santerenzo 11' 47'' 39