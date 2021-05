Fonseca: "Lo Spezia ha un grande allenatore dal futuro assicurato"

La Spezia - “Lo Spezia pratica un buon calcio, gioca bene, ha un grandissimo allenatore come Italiano che avrà un futuro molto buono. Non è facile affrontarli, sarà difficile, ma vogliamo vincere e prendere tre punti”. Così l'allenatore della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di domani sera al Picco dove aquilotti e giallorossi chiuderanno la stagione mentre il portoghese siederà per l'ultima volta sulla panchina dalla squadra della Capitale. “In settimana abbiamo lavorato bene e vogliamo fare un abella gara per arrivare in Europa” ha poi aggiunto prima di parlare della sua esperienza giunta ormai al termine.